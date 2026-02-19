Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schlagloch auf Bundesstraße, Fahren unter Drogeneinfluss

Aalen (ots)

Schorndorf: Schlagloch auf Bundesstraße

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:25 Uhr zogen sich auf der Bundesstraße B29 in Fahrtrichtung Stuttgart zwei Autos Beschädigungen zu. Ein 41-jähriger Ford-Fahrer und eine 31-jährige VW-Fahrerin fuhren in kurzem zeitlichem Abstand über ein größeres Schlagloch auf der rechten Fahrspur. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen so stark beschädigt, dass Luft entwich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine Streife des Polizeireviers Schorndorf sorgte für die Absicherung der Gefahrenstelle. Die Straßenmeisterei wurde unmittelbar verständigt und kam vor Ort.

Schorndorf: Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 28-jähriger VW-Fahrer wurde am Donnerstag, gegen 10:50 Uhr in der Welzheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Beim Gespräch waren die langsamen Reaktionen des Fahrers auffällig, so dass ein Drogen-Vortest durchgeführt wurde. Dieser ergab Anhaltspunkte, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von THC stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

