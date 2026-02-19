Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Bühlertann: Schild beschädigt

Am Donnerstagmorgen gegen 06:50 Uhr befuhr eine 21-jährige Seat-Fahrerin die K2628 und kam auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen. Dabei beschädigte sie ein Verkehrsschild, sodass Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro entstand.

Kreßberg: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 24-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstagmorgen gegen 07 Uhr auf der L2218 unterwegs und wollte bei Wäldershub in die L1070 einbiegen. Dabei rutschte er auf winterglatter Fahrbahn von der Straße und krachte in ein Verkehrszeichen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Rot am See: Verkehrsunfall

Etwa 3000 Euro entstanden am Donnerstagvormittag gegen 09 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B290 zwischen Rot am See und Wallhausen. Ein 52-jähriger VW-Fahrer kam aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn ab und krachte dabei in eine Leitplanke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell