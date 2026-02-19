Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl

Aalen (ots)

Rainau: Unfall aufgrund Schneeglätte

Aufgrund Schneeglätte geriet am Donnerstag eine 19-jährige VW-Fahrerin, gegen 1:45 Uhr, von der B290 zwischen Schwabsberg und Ellwangen nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kollidierte der VW mit einem dortigen Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von über 10000 Euro.

Ellenberg: Diebstahl aus Wohnwagen

Am Mittwoch wurde zwischen 8:30 Uhr und 12 Uhr auf einem Campingplatz im Häsle bei einem Wohnwagen ein Fenster mit einer Metallstange eingeschlagen. Anschließend entwendete der Unbekannte daraus Bargeld. Sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagfrüh geriet ein Ford auf der L1160 beim Furtlespass nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr er eine Böschung hinunter und kam schließlich nach ein paar Metern zum Stillstand. Im Pkw befand sich ein Mann und eine Frau. Die Ermittlungen zum Fahrer wurden aufgenommen. Der mutmaßliche 24-jährige Pkw-Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,3 Promille. Eine 23-jährige Insassin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

