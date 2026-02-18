Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Einbruch in Container

Aalen (ots)

Schwaikheim: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter Toyota von einem bisher unbekannten Autofahrer beim Ausparken beschädigt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter und hinterließ Sachschaden von rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Winterbach: Einbruch in Container

Zwischen Dienstag, 17:30 Uhr und Mittwoch, 9:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Bürocontainer auf dem Wertstoffhof in der Ostlandstraße ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen, allerdings Sachschaden von ca. 1000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

