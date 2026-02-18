PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Einbruch in Container

Aalen (ots)

Schwaikheim: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter Toyota von einem bisher unbekannten Autofahrer beim Ausparken beschädigt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter und hinterließ Sachschaden von rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Winterbach: Einbruch in Container

Zwischen Dienstag, 17:30 Uhr und Mittwoch, 9:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Bürocontainer auf dem Wertstoffhof in der Ostlandstraße ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen, allerdings Sachschaden von ca. 1000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 07:24

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl

    Aalen (ots) - Crailsheim: Diebstahl von Auffahrrampen Zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 2:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz Reußenberg auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwei Auffahrrampen eines Tiefladers entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 07904 94260. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: 07361/580104 E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren