Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl von Auffahrrampen

Zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 2:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz Reußenberg auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwei Auffahrrampen eines Tiefladers entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 07904 94260.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

