POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl

Aalen (ots) - Gerabronn: Unfall mit tödlich verletzter Person - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 23:50 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 40 -jähriger VW-Fahrer befuhr die K2515 von Michelbach an der Heide in Richtung Liebesdorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend rutschte der Pkw ca. 35 ...

