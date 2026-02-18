POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl
Aalen (ots)
Crailsheim: Diebstahl von Auffahrrampen
Zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 2:30 Uhr wurden auf dem Parkplatz Reußenberg auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwei Auffahrrampen eines Tiefladers entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 07904 94260.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell