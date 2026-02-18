Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Faustschlag versetzt - Sachbeschädigung - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfall aufgrund Schneeglätte

Am Dienstag gegen 19:30 Uhr geriet ein 17-Jähriger mit seinem VW aufgrund von Schneeglätte auf der L1080 zwischen Waldhausen und Hohenlohe nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen touchierte er hierbei einen, ebenfalls aufgrund Schneeglätte verunfallten Skoda. Anschließend fuhr der 17-Jährige weiter und streifte noch eine Leitplanke. Der junge Fahrer verursachte eine Gesamtschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Rainau: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer geriet am Dienstag, gegen 14:10 Uhr, auf der Verbindungsstraße vom Bucher Stausee nach Rainau-Buch auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen streifte er einen entgegenkommenden Opel eines 66-Jährigen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040 zu melden.

Bopfingen/Flochberg: PKW beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 15 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Welfenstraße geparkten Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Spiegel abgerissen

An einem VW, der in der Gmünder Straße geparkt war, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der Außenspiegel abgerissen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Mögglingen: Mit Radfahrer kollidiert und geflüchtet

Am Mittwochmorgen um kurz vor 5 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pedelec-Lenker die Heuchlinger Straße in Richtung Heuchlingen. An der Einmündung zur Brühlstraße fuhr plötzlich ein PKW in die Heuchlinger Straße ein, ohne auf die Vorfahrt des Radfahrers zu achten. Durch den Zusammenstoß mit dem dunklen PKW stürzte der Radfahrer. Ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern, setzte der PKW-Lenker seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuell handelt es sich bei dem PKW um ein E-Fahrzeug. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Faustschlag versetzt

Am Dienstag gegen 22.20 Uhr setzte sich ein 33-Jähriger, nachdem er kurz zuvor aus einer Bankfiliale kam, an die Bushaltestelle in der Sebaldstraße. Unmittelbar danach kamen drei Männer auf ihn zu und fragten den 33-Jährigen, ob er soeben Geld abgehoben hätte. Nachdem er dies verneinte, versetzte ihm einer der Männer einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Drei in Richtung Paradiesstraße. Alle drei Männer waren dunkel bekleidet und hatten zurückgegelte Haare. Nach Aussage des 33-Jährigen hatten die drei Personen ein arabisches Aussehen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Ein Hyundai i20, der am Straßenrand der Weißensteiner Straße geparkt war, wurde zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 8:30 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren beschädigt. Ohne sich um den entstandenen schaden in Höhe von etwa 550 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Iggingen: Sachbeschädigung

Am Dienstag um kurz vor 2 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte männliche Person mehrere Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Verteilerkästen, eine Hausfassade, PKW-Kennzeichen und anderes mit rosa Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Person, die vermutlich mit einer Jacke mit Leuchtstreifen bekleidet war, lief hierbei vom Zimmerner Weg in die Bachstraße. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 9219680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell