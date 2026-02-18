Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien - Einbruch - Verkehrsunfälle - Tiere auf der Bundesstraße

Aalen (ots)

Korb: Farbschmierereien

Zwischen Montag und Dienstag wurde die Fassade der Urbanschule mit blauer Farbe beschmiert. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen-Hohenacker: Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 20:10 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Eschenweg ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde Modeschmuck sowie mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Berglen-Stöckenhof: Betrunken gegen Lkw geprallt

Ein 27 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Dienstag kurz nach 23 Uhr die Enzianstraße von Stöckenhof kommend in Richtung Winnenden und kollidierte hierbei mit einem am Straßenrand geparkten Lkw. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste.

Winterbach: Tiere auf der Bundesstraße - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag gegen 13:40 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein Reh und einen Hund auf der linken Fahrspur der B29 in Fahrtrichtung Schorndorf. Letztlich stellte sich heraus, dass ein Hund beim Gassigehen das Reh aufspürte, dieses auf die Bundesstraße jagte und stark verletzte. Mindestens ein Autofahrer musste aufgrund des Rehs auf der Fahrbahn eine Vollbremsung einleiten. Das Reh musste aufgrund seiner schweren Verletzungen vor Ort von den Polizeibeamten erlöst werden, der Hund konnte kurze Zeit später ebenfalls eingefangen werden. Die Hundebesitzerin muss mit einer Anzeige rechnen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Vorfalls sowie evtl. Geschädigte, die durch die Tiere auf der Fahrbahn evtl. ebenfalls gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde in der Stettener Straße ein geparkter Honda von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 3500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Betrunkener Mann attackiert Polizisten

Ein 24-jähriger Mann begab sich am Dienstagabend gegen 18:50 Uhr in einem offensichtlich psychischen Ausnahmezustand in eine Gaststätte im Kelterweg, schrie dort herum und äußerte Suizidgedanken. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, befand der Mann sich in der Tiefgarage der Gaststätte. Als die Polizisten den Mann ansprachen, wurde dieser direkt aggressiv und bedrohte die Polizisten. Der Mann wurde letztlich unter heftiger Gegenwehr mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik gebracht. Eine Polizistin wurde durch die Widerstandshandlungen des Mannes leicht verletzt, zudem spuckte der 24-Jährige einem der Rettungssanitäter ins Gesicht. Weiterhin beleidigte und bedrohte er sowohl die eingesetzten Polizisten, als auch die Rettungssanitäter fortlaufend. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Backnang: Unfallflucht - Verkehrsinsel beschädigt

Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstag, gegen 21:10 Uhr aus noch unklarer Ursache in der Aspacher Straße über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei das darauf angebrachte Verkehrszeichen und sein Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich der 49-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr mit seinem stark beschädigten Mercedes weiter. Dabei verlor der Mercedes einen Reifen. Der Mercedes-Fahrer versuchte auf der Felge weiterzufahren, musste aber in Rielingshausen sein Fahrzeug abstellen. Dort konnte er von einer Polizeistreife angetroffen werden. Beim 49-Jährigen ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme keine Hinweise auf eine mögliche Alkohol- oder Drogenbeeinflussung. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Zuvor kam es aufgrund der Unfallschäden im Frontbereich des Mercedes zu einem Brand, welcher von der Feuerwehr Marbach gelöscht werden musste. Sie war mit 33 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Der Mercedes-Fahrer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Backnang: Fahrradfahrer beschädigt Auto

Ein unbekannter Fahrradfahrer kollidierte am Dienstag, gegen 14:20 Uhr in der Sulzbacher Straße mit einem verkehrsbedingt wartenden BMW. Beim Vorbeifahren an dem stehenden Auto, beschädigte der Fahrradfahrer die Stoßstange und entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Dieser wird auf etwa 750 Euro beziffert. Der Fahrradfahrer soll groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er trug eine blaue Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Fahrradfahrer unter der Rufnummer 07191 9090.

