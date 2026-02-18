Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Gerabronn: Unfall mit tödlich verletzter Person -

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 23:50 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 40 -jähriger VW-Fahrer befuhr die K2515 von Michelbach an der Heide in Richtung Liebesdorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend rutschte der Pkw ca. 35 Meter einen Abhang hinab. Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Die Bergung ist noch nicht abgeschlossen und dauert an. Die Strecke ist weiterhin gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren Gerabronn und Schrozberg mit 9 Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort.

