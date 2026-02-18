PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Gerabronn: Unfall mit tödlich verletzter Person -

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 23:50 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 40 -jähriger VW-Fahrer befuhr die K2515 von Michelbach an der Heide in Richtung Liebesdorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend rutschte der Pkw ca. 35 Meter einen Abhang hinab. Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Die Bergung ist noch nicht abgeschlossen und dauert an. Die Strecke ist weiterhin gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehren Gerabronn und Schrozberg mit 9 Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren