Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen nach erfolgter Festnahme nach Anlagebetrug

Aalen (ots)

Schorndorf-Weiler: Tatverdächtiger festgenommen

Nachdem ein Geschädigter aus Schorndorf-Weiler bereits Ende 2025 und Anfang 2026 insgesamt eine niedrige sechsstellige Summe in gutem Glauben an eine Investition an die unbekannte Täterschaft zahlte, forderten die Täter eine weitere Zahlung im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Dem Geschädigten wurde vorgespielt, dass nur so der versprochene Gewinn von 750.000 Euro zur Auszahlung gelangen könnte.

Der Geschädigte wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Nach der Geldabholung am gestrigen Montag erfolgte die Festnahme eines 31-jährigen Mannes, der das Bargeld in Empfang nehmen wollte.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag einem Haftrichter beim AG Waiblingen vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 31-Jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell