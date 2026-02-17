PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehsunfälle - Küchenbrand - Autos beschädigt - Diebstahl aus LKW

Aalen (ots)

Weinstadt/Beutelsbach: Unfallflucht

Zwischen Montag, 20:30 Uhr und Dienstag, 7:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Ziegeleistraße einen geparkten Seat Ibiza und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Seat wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Samstagnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr wurde auf dem Lidl-Parkplatz in der Waiblinger Straße ein geparkter Mitsubishi von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser verließ nach dem Unfall den Parkplatz, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 2500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Backnang/Sachsenweiler: Küchenbrand

Am Dienstag, gegen kurz nach 11 Uhr kam es in Ostendstraße zu einem Küchenbrand. Während der Zubereitung von Fastnachtsküchle entzündete sich das erhitzte Fett. Alle Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Sachschaden kann auf etwa 70.000 Euro beziffert werden. Die Feuerwehren Backnang und Aspach waren vor Ort im Einsatz.

Fellbach: Mehrere Autos beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einem Parkplatz in der Esslinger Straße mehrere dort geparkte Autos beschädigt. An einem Mercedes und einem Renault wurden jeweils Reifen beschädigt. An einem weiteren Mercedes wurden zusätzlich zu den Reifen auch die Türen der rechten Seite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Bargeld aus LKW gestohlen

Im Zeitraum von Montag, 12:30 Uhr und Dienstag, 16:30 Uhr schlugen unbekannte Täter das Beifahrerfenster eines LKW im Albrecht-Dürer-Weg ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Tüte mit Bargeld im Wert von etwa 7.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 13:50

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Diesel entwendet

    Aalen (ots) - Aalen: Parkenden VW beschädigt Ein VW Passat, der am Montag gegen 18 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Hofherrnstraße geparkt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 08:22

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kraftstoffdiebstahl

    Aalen (ots) - Crailsheim: Kraftstoffdiebstahl Auf dem Parkplatz Reußenberg an der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg wurde zwischen Montag 23:30 Uhr und Dienstag 4:00 Uhr aus einem geparkten Lkw mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet. An dem Lkw waren beide Tanks unverschlossen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07904 94260 zu melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren