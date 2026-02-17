Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehsunfälle - Küchenbrand - Autos beschädigt - Diebstahl aus LKW

Aalen (ots)

Weinstadt/Beutelsbach: Unfallflucht

Zwischen Montag, 20:30 Uhr und Dienstag, 7:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Ziegeleistraße einen geparkten Seat Ibiza und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Seat wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Samstagnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr wurde auf dem Lidl-Parkplatz in der Waiblinger Straße ein geparkter Mitsubishi von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser verließ nach dem Unfall den Parkplatz, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 2500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Backnang/Sachsenweiler: Küchenbrand

Am Dienstag, gegen kurz nach 11 Uhr kam es in Ostendstraße zu einem Küchenbrand. Während der Zubereitung von Fastnachtsküchle entzündete sich das erhitzte Fett. Alle Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Sachschaden kann auf etwa 70.000 Euro beziffert werden. Die Feuerwehren Backnang und Aspach waren vor Ort im Einsatz.

Fellbach: Mehrere Autos beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einem Parkplatz in der Esslinger Straße mehrere dort geparkte Autos beschädigt. An einem Mercedes und einem Renault wurden jeweils Reifen beschädigt. An einem weiteren Mercedes wurden zusätzlich zu den Reifen auch die Türen der rechten Seite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Bargeld aus LKW gestohlen

Im Zeitraum von Montag, 12:30 Uhr und Dienstag, 16:30 Uhr schlugen unbekannte Täter das Beifahrerfenster eines LKW im Albrecht-Dürer-Weg ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Tüte mit Bargeld im Wert von etwa 7.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell