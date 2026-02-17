PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Diesel entwendet

Aalen (ots)

Aalen: Parkenden VW beschädigt

Ein VW Passat, der am Montag gegen 18 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Hofherrnstraße geparkt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Scheibe zerstört

Am Dienstag um 5:30 Uhr wurde festgestellt, dass an der Bushaltestelle in der Breslauer Straße eine Scheibe zerstört wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Diesel entwendet

Aus dem Tank eines IVECO-LKW, der auf einem Parkstreifen in der Franz-Rueff-Straße geparkt war, wurden zwischen Montagabend, 23 Uhr und Dienstagmorgen, 6:30 Uhr etwa 800 Liter Dieselkraftstoff im Wert von ca. 1300 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Lauchheim: Heckscheibe eingeschlagen

An einem VW Caddy, der auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße geparkt war, wurde am Montag zwischen 12:30 Uhr und 20 Uhr die Heckscheibe eingeschlagen. Hierruch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 / 96020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

