Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - PKW beschädigt - PKW zerkratzt - Polizeidrohne im Einsatz - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Unfallflucht

Im Zeitraum von Sonntag, 9 Uhr, bis Montag, 9:45 Uhr, wurde in der Bonhoefferstraße ein VW am Fahrbahnrand beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beträgt rund 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Drei leicht Verletzte nach Vorfahrtsunfall

Ein 29-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Montag, gegen 20:30 Uhr, die Wilhelm-Merz-Straße. Als er an der an der Einmündung zur Walkstraße nach links abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 21-jährigen BMW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden der 29-Jährige, der 21-jährige Fahrer des BMW sowie seine zwei Insassen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bopfingen: PKW beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag, zwischen 13:50 Uhr und 15 Uhr, vermutlich beim Ausparken einen am Fahrbahnrand der Hauffstraße geparkten VW. Anschließen entfernte er sich vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 zu melden.

Mutlangen: PKW zerkratzt

An einem Seat, der in der Uhlandstraße geparkt war, wurde zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr und Montagmittag, 14:30 Uhr, die Heckklappe sowie die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Gschwend: PKW prallt gegen Baum

Am Montag gegen 17:15 Uhr befuhr eine 64-jährige Lenkerin eines Ford die L1080 zwischen Mittelbronn und Seifertshofen. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: Polizeidrohne im Einsatz

Die Bevölkerung wird darüber informiert, dass im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen anlässlich der Veranstaltungs- und Versammlungslagen am Freitagabend, 20.02.2026, im Stadtgebiet von Aalen die Polizei auch eine Drohne einsetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell