POL-OS: Kursierende Fälle von Quishing in der Region - Polizei registriert derzeit keinerlei Taten

Osnabrück/Aurich/Emsland/Nordhorn/Leer/Emden (ots)

In den sozialen Netzwerken kursieren derzeit Hinweise, dass es vermehrt zu sogenannten Quishing-Versuchen, auch im Nordwesten von Niedersachsen, gekommen sein soll. Allerdings kann dies für den Bereich der Polizeidirektion Osnabrück, vom Teutoburger Wald bis zur Ostfriesischen Küste, nicht bestätigt werden.

Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück sagt: "Wir hören momentan aus den sozialen Netzwerken von gefälschten Abholscheinen von Paketdiensten, die in den Briefkästen liegen sollen. Aber wir haben zur Zeit keinen einzigen Fall, der uns gemeldet wurde. Es ist natürlich gut, wenn die Bürger wachsam sind, aber man sollte jetzt auch nicht in Panik verfallen oder einen falschen Eindruck verbreiten."

In diesem Zusammenhang informiert die Polizei allgemein zum Phänomen des Quishings. Quishing ist eine Zusammensetzung der Worte QR-Code und Phishing - also dem illegalen Abgreifen von Passworten.

Die Masche:

Kriminelle verschicken zum Beispiel falsche Bank-Briefe, überkleben QR-Codes an Ladesäulen und auf Parkautomaten, verteilen falsche Strafzettel und hängen Plakate in Bussen und Bahnen auf. Aber eben auch Paketdienste sind von der Masche mitunter betroffen. Ziel: Die Täter wollen ihre Opfer über einen QR-Code auf gefälschte Internetseiten locken und Daten oder Geld stehlen. Im Falle des gefälschten Abholscheins führt der falsche QR-Code tatsächlich auf eine täuschend echte Kopie der Originalseite des jeweiligen Dienstleisters.

Tipps der Polizei:

Scannen Sie keine QR-Codes aus unerwarteten oder verdächtigen Schreiben

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Zugangsdaten auf unbekannten Internetseiten ein

Nutzen Sie bei Paketfragen ausschließlich die offiziellen Internetseiten oder Apps der bekannten Paketdienste

Bei Unsicherheiten oder verdächtigen Feststellungen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

