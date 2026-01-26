Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: #WeRemember - Statement von Polizeipräsident Friedo de Vries anlässlich des morgigen Gedenktags an die Opfer des NS-Regimes

Osnabrück (ots)

Zum Holocaust-Gedenktag am morgigen 27. Januar äußerte sich Friedo de Vries, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, wie folgt:

"Das Gedenken an die Opfer der NS-Verbrechen ist für uns als Polizei mehr als eine historische Pflicht - es ist unser täglicher Kompass. Das erlittene Leid ist Mahnung und Auftrag zugleich: Wir stehen tagtäglich wehrhaft für die freiheitlich demokratische Rechtsordnung ein. Wir benennen Hass und Hetze dort, wo sie entstehen, und bekämpfen sie entschlossen. Für Ausgrenzung in unserer Gesellschaft ist kein Millimeter Platz - nicht heute, nicht morgen, niemals."

#WeRemember

