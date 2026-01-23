Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Hunderte von Einsätzen wegen Glätte - Polizei warnt vor anhaltendem Blitzeis

Osnabrück/Emsland/Leer/Aurich/Wittmund (ots)

Seit den frühen Morgenstunden verzeichnete die Polizeidirektion Osnabrück, vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln, bereits mehrere Hundert Glätteunfälle - und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Auch die Autobahnen sind betroffen. Laut Deutschen Wetterdienst ist mit einer Entwarnung nicht vor der Mittagszeit zu rechen. Die Polizei appelliert, möglichst zu hause zu bleiben, da die Straßenverhältnisse nahezu katastrophal sind. Das Anrufaufkommen in den Einsatzleitstellen in Osnabrück und Wittmund ist überproportional hoch. Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück: "Die Straßenverhältnisse sind aktuell eine Katastrophe. Es ist überall spiegelglatt. Wir sind mit vielen Einsatzkräften unterwegs, um zu helfen. Wenn es irgendwie geht, sollte man zu Hause bleiben bis sich die Lage wieder beruhigt hat."

