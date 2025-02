Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung in Bus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (15.02.2025), gegen 18:25 Uhr, kam es in einem Bus der Linie 75 von Rheingönheim kommend in Richtung Berliner Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einer Gruppe von circa 10 Jugendlichen. Als der 16-Jährige und seine Begleiterin am Bahnhof Rheingönheim ausstiegen, wurden sie von der Gruppe verfolgt. In der dortigen Unterführung hielten mehrere Jugendliche aus der Gruppe den 16-Jährigen fest und schlugen auf ihn ein. Nachdem mehrere Fahrgäste eines ankommenden Zuges ausstiegen, ließen die Angreifer von dem Jugendlichen ab und flüchteten. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Identität der Angreifer geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

