Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Erste Bilanz: Mehr als 300 Unfälle wegen Glätte - Polizei warnt weiter vor anhaltendem Blitzeis

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer (ots)

Seit den frühen Morgenstunden verzeichnete die Polizeidirektion Osnabrück, vom Teutoburger Wald bis in den Landkreis Leer hinein mehr als 300 Verkehrsunfälle. Allein rund 150 in der Region Osnabrück und weitere 120 in der Region Emsland/Grafschaft Bentheim. Die meisten Unfälle gingen glimpflich aus. Insgesamt wurden dennoch 17 Personen wurden verletzt, eine auf der A 1 bei Bramsche sogar schwer.

Ein Ende der extremen Straßenverhältnisse ist noch nicht in Sicht. Auch die Autobahnen sind weiter betroffen. Besonders betroffen sind das Emsland und die Grafschaft Bentheim und Stadt und Landkreis Osnabrück. Aber auch zunehmend der Landkreis Leer ist von dem Blitzeis betroffen, teilweise stehen LKW quer - aktuell auch auf der A 31 in Richtung Leer. Auf der A 1 bei Bramsche hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Laut Deutschen Wetterdienst ist mit einer Entwarnung nicht vor der Mittagszeit zu rechen. Die Polizei appelliert, möglichst zu hause zu bleiben, da die Straßenverhältnisse nahezu katastrophal sind. Das Anrufaufkommen in den Einsatzleitstellen in Osnabrück und Wittmund ist überproportional hoch.

Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück: "Die Straßenverhältnisse sind aktuell eine Katastrophe. Es ist überall spiegelglatt. Wir sind mit vielen Einsatzkräften unterwegs, um zu helfen. Wenn es irgendwie geht, sollte man zu Hause bleiben bis sich die Lage wieder beruhigt hat."

