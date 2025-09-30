PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Spiegel abgetreten

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Idstein-Eschenhahn, Schwalbacher Straße, Sonntag, 28.09.2025, 2:00 Uhr

(fh)In der Nacht zu Sonntag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Idsteiner Stadtteil Eschenhahn eingebrochen. Gegen 02:00 Uhr suchten die Unbekannten das Grundstück in der Schwalbacher Straße auf und schlugen ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes ein. Sodann betraten sie das Wohnhaus, durchsuchten mehrere Wohnräume und flüchteten im Anschluss. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Spiegel abgetreten,

Taunusstein-Bleidenstadt, Taunusstraße, Montag, 29.09.2025, 23:15 Uhr bis Dienstag, 30.09.2025, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag beschädigten Unbekannte in Taunusstein-Bleidenstadt ein geparktes Fahrzeug. Zwischen 23:15 Uhr und 07:30 Uhr lief der unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin die Taunusstraße entlang und trat in Höhe der Hausnummer 47 einem am Fahrbahnrand geparkten weißen Ford Fiesta den rechten Außenspiegel ab. Im Anschluss türmte die Person in unbekannte Richtung und hinterließ am Pkw einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell