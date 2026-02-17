PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kraftstoffdiebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Kraftstoffdiebstahl

Auf dem Parkplatz Reußenberg an der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg wurde zwischen Montag 23:30 Uhr und Dienstag 4:00 Uhr aus einem geparkten Lkw mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet. An dem Lkw waren beide Tanks unverschlossen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07904 94260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 07:32

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Sachbeschädigungen an Autos

    Aalen (ots) - Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Ein bisher unbekannter Autofahrer überholte am Montagabend gegen 19:45 Uhr in der Winnender Straße eine 68 Jahre alte Autofahrerin in ihrem VW und streifte dabei den VW. Der Schaden am VW wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher, der in einem grauen Kombi unterwegs war, fuhr anschließend ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 20:36

    POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 16.02.2026

    Aalen (ots) - Aalen-Sofienhof: Zirkusanhänger brennt ab Am frühen Montagabend gegen 17:45 Uhr geriet ein Zirkusanhänger beim Sofienhof in Brand. Im Anhänger befanden sich Kostüme und Waschmaschinen. Der Anhänger brannte komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:46

    POL-AA: Ostalbkreis: Schule mit Farbe beschmiert & Lkw von der Straße abgekommen

    Aalen (ots) - Ellwangen-Röhlingen: Schule mit Farbe beschmiert Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde die Wand neben der Haupteingangstüre der Johann-Sebastian-von-Drey-Schule in der Lehenstraße mit Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07961 9300 um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren