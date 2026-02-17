POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kraftstoffdiebstahl
Aalen (ots)
Crailsheim: Kraftstoffdiebstahl
Auf dem Parkplatz Reußenberg an der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg wurde zwischen Montag 23:30 Uhr und Dienstag 4:00 Uhr aus einem geparkten Lkw mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet. An dem Lkw waren beide Tanks unverschlossen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07904 94260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell