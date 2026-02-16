Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 16.02.2026

Aalen (ots)

Aalen-Sofienhof: Zirkusanhänger brennt ab

Am frühen Montagabend gegen 17:45 Uhr geriet ein Zirkusanhänger beim Sofienhof in Brand. Im Anhänger befanden sich Kostüme und Waschmaschinen. Der Anhänger brannte komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

