Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schule mit Farbe beschmiert & Lkw von der Straße abgekommen

Aalen (ots)

Ellwangen-Röhlingen: Schule mit Farbe beschmiert

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde die Wand neben der Haupteingangstüre der Johann-Sebastian-von-Drey-Schule in der Lehenstraße mit Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07961 9300 um Zeugenhinweise.

Spraitbach: Lkw von der Straße abgekommen

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 12:15 Uhr die B 298 aus Richtung Mutlangen kommend in Richtung Spraitbach. Kurz vor Spraitbach kam er aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und blieb in der dortigen Wiese stecken. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der Lkw unbeschädigt, es entstand lediglich Flurschaden an der Wiese. Derzeit wird die Ladung des Lkw auf einen anderen Lkw umgeladen, damit der Lkw anschließend geborgen werden kann. Die Straße ist derzeit einspurig befahrbar (Stand 14:45 Uhr), muss während der Arbeiten aber zeitweise noch voll gesperrt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Verkehrsbehinderungen noch mehrere Stunden andauern werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

