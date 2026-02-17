Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Sachbeschädigungen an Autos

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer überholte am Montagabend gegen 19:45 Uhr in der Winnender Straße eine 68 Jahre alte Autofahrerin in ihrem VW und streifte dabei den VW. Der Schaden am VW wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher, der in einem grauen Kombi unterwegs war, fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr wurde in der Schillerstraße ein geparkter Pkw auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Zwei Autos beschädigt

Zwischen Samstagvormittag und Montagnachmittag wurden in der Sebastian-Bach-Straße mindestens zwei Pkw von bisher unbekannten Personen beschädigt. Beide Fahrzeuge weisen Eindellungen auf der rechten Fahrzeugseite auf, die vermutlich auf Tritte oder Schläge gegen die Autos zurückzuführen sind. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell