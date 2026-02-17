PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Sachbeschädigungen an Autos

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer überholte am Montagabend gegen 19:45 Uhr in der Winnender Straße eine 68 Jahre alte Autofahrerin in ihrem VW und streifte dabei den VW. Der Schaden am VW wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher, der in einem grauen Kombi unterwegs war, fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr wurde in der Schillerstraße ein geparkter Pkw auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Zwei Autos beschädigt

Zwischen Samstagvormittag und Montagnachmittag wurden in der Sebastian-Bach-Straße mindestens zwei Pkw von bisher unbekannten Personen beschädigt. Beide Fahrzeuge weisen Eindellungen auf der rechten Fahrzeugseite auf, die vermutlich auf Tritte oder Schläge gegen die Autos zurückzuführen sind. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 20:36

    POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 16.02.2026

    Aalen (ots) - Aalen-Sofienhof: Zirkusanhänger brennt ab Am frühen Montagabend gegen 17:45 Uhr geriet ein Zirkusanhänger beim Sofienhof in Brand. Im Anhänger befanden sich Kostüme und Waschmaschinen. Der Anhänger brannte komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:46

    POL-AA: Ostalbkreis: Schule mit Farbe beschmiert & Lkw von der Straße abgekommen

    Aalen (ots) - Ellwangen-Röhlingen: Schule mit Farbe beschmiert Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde die Wand neben der Haupteingangstüre der Johann-Sebastian-von-Drey-Schule in der Lehenstraße mit Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07961 9300 um ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 14:21

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall zwischen Kraftomnibussen

    Aalen (ots) - Stimpfach: Unfall zwischen Kraftomnibussen Am Montagvormittag gegen 07 Uhr befuhr ein 65-jähriger Omnibusfahrer die Kirchstraße und wollte dort an einer Bushaltestelle anfahren. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm in der Bushaltestelle stehender 55-jähriger Omnibusfahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 65-Jährige fuhr auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren