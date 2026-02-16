POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall zwischen Kraftomnibussen
Aalen (ots)
Stimpfach: Unfall zwischen Kraftomnibussen
Am Montagvormittag gegen 07 Uhr befuhr ein 65-jähriger Omnibusfahrer die Kirchstraße und wollte dort an einer Bushaltestelle anfahren. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm in der Bushaltestelle stehender 55-jähriger Omnibusfahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 65-Jährige fuhr auf den 55-Jährigen auf, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand.
