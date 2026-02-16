Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Widerstand und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 19 Uhr und 22:40 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung in der Jagstheimer Hauptstraße. Dort durchwühlte er mehrere Zimmer und entfernte sich. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Frankenhardt: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Ein Dieb versuchte am Sonntag gegen 16 Uhr in ein Vereinsheim im Eichholz zu gelangen. Hierbei löste die Alarmanlage aus, weshalb der Dieb die Flucht ergriff. Hinweise zum bislang unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Bühlerzell: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstagabend gegen 20 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann auf dem Gelände einer Faschingsveranstaltung angetroffen. Der Mann war bereits im Vorfeld durch aggressives Verhalten aufgefallen, weshalb er einen Platzverweis erhalten hatte. Als die Beamten den 28-Jährigen erneut auf den Platzverweis hinwiesen, zeigte dieser sich erneut unkooperativ und beleidigte die Polizeibeamten. Der Mann leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Zudem trat er gegen das Streifenfahrzeug, ohne das an diesem Sachschaden entstand. Der 28-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rosengarten: Verkehrsunfall

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr befuhr ein 54-jähriger VW-Fahrer die B19 bei Rosengarten und kam aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam zunächst auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Mercedes-Fahrer. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stehen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell