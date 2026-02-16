Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Körperverletzungen, Sachbeschädigung, Einbruch

Aalen (ots)

Backnang/Sachsenweiler: Auto beschädigt

Unbekannte Täter haben am Sonntagmittag in der Waldstraße einen geparkten Peugeot beschädigt. Durch die Unbekannten wurde der linke Seitenspiegel mutmaßlich weggetreten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Fellbach/Schmieden: Körperverletzung und Bedrohung

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Tournonstraße zwischen einem 31-jährigen und einem 19-jährigen Mann. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu tumultartigen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern, die in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Zudem soll der 19-Jährige den 31-Jährigen mit dem Tode bedroht haben. Der 19-Jährige wurde vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach/Schmiden: Einbruch

Am Samstagabend, im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Uhlandstraße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0711 57720 an die Polizei zu wenden.

Fellbach: Mit Reizgas besprüht

Am Sonntag, gegen 05:30 Uhr wurden in der Cannstatter Straße zwei Männer im Alter 34 Jahren von zwei Unbekannten mit Reizgas besprüht. Der Grund für diese Attacke ist unklar. Die unbekannten Männer flüchteten. Die zwei Geschädigten wurden leicht verletzt. Das Polizeirevier Fellbach führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Schaufenster beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Schaufensterscheibe einer Apotheke in der Bahnhofstraße beschädigt. Durch die Gewalteinwirkung ging die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Ein Eindringen in die Apotheke war aufgrund der Beschädigungen nicht möglich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach/Schmiden: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin beschädigte am Sonntag, gegen 02:45 Uhr beim Ausparken in der Salierstraße einen dort geparkten BMW und entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Wenig später konnte der Mercedes durch eine Polizeistreife in der Stauferstraße angehalten und eine Kontrolle durchgeführt werden. Dabei wurde bei der 40-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Die Mercedes-Fahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Waiblingen: Entgegenkommendes Auto übersehen

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer wollte am Samstagabend gegen 23:10 Uhr von der Stuttgarter Straße nach links in die Gänsäckerstraße abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Smart eines 52 Jahre alten Autofahrers. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Sonntagmorgen gegen 5:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Eibenweg einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Mercedes wird auf 7000 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen VW Polo älteren Baujahrs. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Berglen-Birkenweißbuch: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Sonntagabend gegen 22:50 Uhr die Zollernstraße, verlor auf der schneebedeckten Straße die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem geparkten Mercedes. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich beim Verursacher um einen dunklen Kombi, vermutlich vom Hersteller VW. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

