POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 15.02.2026

Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 15.02.2026

Fellbach: Zwei Einbrüche in Wohnungen

Im Tagesverlauf des Samstags kam es in Fellbach zu zwei Einbrüchen, einer in der Röntgenstraße und einer im Breitensteinweg. Ob ein Zusammenhang besteht ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Breitensteinweg wurde eine Balkontür aufgehebelt und Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. In der Röntgenstraße drückten die unbekannten Täter ein gekipptes Fenster auf. Es wurden mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde muss noch ermittelt werden. Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711/57720 zu melden.

Korb: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstagnachmittag zwischen 16:30 Uhr - 19:00 Uhr kam es in der Fritz-Klett-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter begaben sich auf die Terrasse und hebelten dort die Tür auf. An der Terrassentür entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 07151/950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Waiblingen: Unfall mit zwei Pkw

Am Samstagabend kam es an der Kreuzung Stuttgarter Straße/ Gänsäckerstraße gegen 23:10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Audi S5 und einem Smart. Der 21-jährige Audi-Fahrer übersah beim Linksabbiegen in die Gänsäckerstraße den entgegenkommenden Smart. Der 52-jährige Smart-Fahrer und seine 50-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Ebenso der Audi-Fahrer. Am Audi S5 entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Am Smart lag der Schaden bei ca. 5.000 Euro.

