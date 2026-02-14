Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht in Schwäbisch Gmünd

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 14:00 und 15:00 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer seinen VW ID 7 auf dem Parkplatz eines Möbelhauses im Mühlweg geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam, bemerkte er einen frischen Schaden auf der rechten Fahrzeugseite. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat beim Ein-/Ausparken das Fahrzeug gestreift und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Höhe des Sachschadens beträgt mindestens 1.000 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell