Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall unter Alkoholeinfluss - Sachbeschädigung - Unfallflucht - Polizeidrohne

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag gegen 19:25 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die B19 von Abtsgmünd in Richtung Untergröningen. An der Ortseinfahrt von Wöllstein verlor der junge Fahrer vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Skoda und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen fuhr er mit der rechten Seite des Fahrzeugs auf die Stützmauer in Richtung Triebweg. Nachdem er versuchte nach links zu lenken, stürzte der PKW etwa einen Meter tief zurück auf die Fahrbahn, kippte auf die Fahrerseite und schlitterte nach links gegen die dortigen Leitplanken. Letztendlich kam der PKW nach etwa 75 Meter auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer stieg aus dem PKW aus, ließ sich von der Unfallstelle abholen und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Knapp zwei Stunden nach dem Unfall konnte der 19-Jährige von einer Polizeistreife im Krankenhaus in Ellwangen angetroffen werden. Nachdem ein Alkoholvortest positiv verlief, wurde eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein sichergestellt. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen, musste der 19-Jährige stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rosenberg/Hohenberg: Von Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag gegen 14:50 Uhr kam ein 42-jähriger Ford-Fahrer auf der K3230 kurz nach der Abzweigung Holzmühle alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in der angrenzenden Böschung zum Stehen. Hierbei wurde der 42-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Ellenberg: Sachbeschädigung auf Campingplatz

Auf einem Campingplatz im Häsle wurden am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr mehrere Wegleuchten und mindestens ein Fahrzeug beschädigt. Außerdem wurde ein Feuerlöscher auf einem Gehweg entleert und zwei Waschbecken zum Überlaufen gebracht sowie ein Klettergerüst umgeworfen. Bei den Vandalen soll es sich um drei Jugendliche gehandelt haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Westhausen/Schwabsberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 16:00 Uhr von Aalen in Richtung Ellwangen. Auf Höhe von Rainau geriet er auf die Gegenfahrbahn, aufgrund dessen eine 30-jährige Seat-Lenkerin eine Vollbremsung machen musste, um einen Unfall zu verhindern. Eine nachfolgende 28-Jährige konnte mit ihrem Skoda nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Seat auf. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen sucht unter der Telefonnummer 07961 930-0 Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer des blau/schwarzen BMWs machen können.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Am Donnerstag gegen 16:15 Uhr übersah ein 39-jähriger Fiat-Fahrer beim Abbiegen in der Lise-Meitner-Straße einen entgegenkommenden Opel, der von einer 23-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Polizeidrohne im Einsatz

Die Bevölkerung wird darüber informiert, dass am Dienstag, 17.02.2026, im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen anlässlich des Faschingsumzuges in Schwäbisch Gmünd, die Polizei auch eine Drohne einsetzen wird.

