Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Automatenaufbruch, Telefonbetrug, Auto beschädigt

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Automat an Kugelbahn aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen einen Kugelautomaten im Sandacker aufgebrochen. Daraus entwendeten sie einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag, hinterließen aber einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 41798.

Remshalden-Geradstetten: Telefonbetrüger schlagen erneut zu

Eine Seniorin aus dem Finkenweg wurde am Mittwochabend von Telefonbetrügern mit der Masche "Schockanruf" kontaktiert. Wie üblich suggerierten die Täter ihrem arglosen Opfer, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse. Letztlich übergab die Frau einem Abholer am Mittwochabend Schmuck im hohen fünfstelligen Wert. Am Donnerstag kontaktierten die Betrüger die Frau erneut und gaben an, dass die hinterlegte Kaution nicht ausreichen würde und weitere Wertsachen übergeben werden müssten. Die Frau wurde aber letztlich skeptisch und informierte die Polizei, sodass es zu keiner weiteren Übergabe von Wertgegenständen kam. Der Mann, der am Mittwochabend den Schmuck bei der Frau abholte, wird als auffällig groß beschrieben, zur Tatzeit soll er Jeans, braune Schuhe und eine braune Jacke getragen haben. Zeugen, denen der Mann am Mittwochabend aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 mit dem Polizeiposten Weinstadt in Verbindung zu setzen.

Zur Verhinderung ähnlich gelagerter Straftaten, informieren Sie bitte insbesondere Ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten über die Vorgehensweise der Betrüger. Weitere Infos finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/

Winnenden-Schelmenholz: Heckscheibe an Pkw beschädigt

Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 6:50 Uhr wurde die Heckscheibe eines geparkten Mercedes beschädigt. Vermutlich schlug der bisher unbekannte Täter mit einem Gegenstand auf die Scheibe, sodass diese über die gesamte Breite splitterte. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell