Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von PKW, Reifen zerstochen

Aalen (ots)

Urbach: Mercedes gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag zwischen 07 Uhr und 08 Uhr einen Mercedes ML63 AMG, welcher im Neumühleweg geparkt war. Der schwarze Mercedes mit dem Kennzeichen WN-YL 166 war mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Das Polizeirevier Schorndorf hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Leutenbach: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden in der Ziegeleistraße beide Vorderreifen eines VW zerstochen und hierdurch mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

