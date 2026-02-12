POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von PKW, Reifen zerstochen
Aalen (ots)
Urbach: Mercedes gestohlen
Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag zwischen 07 Uhr und 08 Uhr einen Mercedes ML63 AMG, welcher im Neumühleweg geparkt war. Der schwarze Mercedes mit dem Kennzeichen WN-YL 166 war mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Das Polizeirevier Schorndorf hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.
Leutenbach: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht
Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden in der Ziegeleistraße beide Vorderreifen eines VW zerstochen und hierdurch mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.
