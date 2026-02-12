Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisste 72-Jährige zurückgekehrt

Aalen (ots)

Bopfingen-Trochtelfingen: Vermisste kehrte zurück

Die Suche nach der seit Mittwochnachmittag abgängigen 72-Jährigen hat sich erledigt. Die unterkühlte Frau kehrte am Donnerstag gegen 8 Uhr zu ihrer Wohnanschrift zurück und wird nun vom Rettungsdienst versorgt.

Ursprungsmeldung vom 11.02.2026 - 23:07 Uhr

Bopfingen-Trochtelfingen: Suche nach vermisster Person

Die Polizei sucht aktuell mit einem Polizeihubschrauber und zwei Polizeistreifen nach einer 72-jährigen Dame. Die Dame wird seit ca. 17:00 Uhr vermisst und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist ca. 160 cm, dunkelblond und trägt eine Brille, blaue Steppjacke und eine weinrote Mütze. Mögliche Zeugen können sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 melden.

