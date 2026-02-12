PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit Rettungswagen

Aalen (ots)

Gerabronn: Unfall mit Rettungswagen

Am Mittwochabend gegen 21:10 Uhr fuhr ein Rettungswagen nur mit Blaulicht die Schillerstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße, als es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten 65-jährigen Ford-Fahrer kam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Feuerwehr Gerabronn mit zwei Fahrzeugen und 6 Einsatzkräften vor Ort.

