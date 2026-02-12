POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit Rettungswagen

Aalen (ots) - Winnenden: Drei Verletzte bei Auffahrunfall Eine 62 Jahre alte Peugeot-Fahrerin bemerkte am Mittwoch gegen 12:50 Uhr am der Kreuzung Friedrich-List-Straße / Waiblinger Straße zu spät, dass die vor ihr fahrende 27-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser auf. Sowohl die Mitfahrerin im Peugeot, als auch die VW-Fahrerin und zwei Mitfahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen, ...

