POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit Rettungswagen
Aalen (ots)
Gerabronn: Unfall mit Rettungswagen
Am Mittwochabend gegen 21:10 Uhr fuhr ein Rettungswagen nur mit Blaulicht die Schillerstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße, als es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten 65-jährigen Ford-Fahrer kam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Feuerwehr Gerabronn mit zwei Fahrzeugen und 6 Einsatzkräften vor Ort.
