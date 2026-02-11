PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zur Haftentscheidung nach Tötungsdelikt in Schrozberg

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zur Haftentscheidung nach Tötungsdelikt in Schrozberg

Der 37-jährige Beschuldigte, der am gestrigen Dienstag, gegen 10:50 Uhr mutmaßlich seine 38-jährige Ehefrau in Schrozberg mit einer Schusswaffe tödlich verletzt hatte, wurde heute dem Haftrichter des Amtsgerichts Ellwangen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der deutsche Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zum Hintergrund und den Umständen der Tat dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

