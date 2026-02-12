PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Eine 62 Jahre alte Peugeot-Fahrerin bemerkte am Mittwoch gegen 12:50 Uhr am der Kreuzung Friedrich-List-Straße / Waiblinger Straße zu spät, dass die vor ihr fahrende 27-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser auf. Sowohl die Mitfahrerin im Peugeot, als auch die VW-Fahrerin und zwei Mitfahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen, der entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Zeugen nach Unfall im Kreuzungsbereich gesucht

Ein 40 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 19:00 Uhr die Bühlstraße in Richtung Stauferstraße. An der Kreuzung zur Eberhardstraße kollidierte er mit einer entgegenkommenden 34-jährigen Ford-Fahrerin, die nach links in die Eberhardstraße einbiegen wollte. Die 34-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt, der entstandene Schadefn wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach sucht zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

  • 11.02.2026 – 23:07

    POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 11.02.2026

    Aalen (ots) - Bopfingen-Trochtelfingen: Suche nach vermisster Person Die Polizei sucht aktuell mit einem Polizeihubschrauber und zwei Polizeistreifen nach einer 72-jährigen Dame. Die Dame wird seit ca. 17:00 Uhr vermisst und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist ca. 160 cm, dunkelblond und trägt eine Brille, blaue Steppjacke und eine weinrote Mütze. Mögliche Zeugen können sich beim Polizeirevier ...

  • 11.02.2026 – 14:59

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Reifen beschädigt - Gestürzter Radfahrer

    Aalen (ots) - Ellenberg/Rothof: Einbruch in Jugendhütte Unbekannte brachen in eine Jugendhütte im Rothof ein und entwendeten daraus Alkohol sowie Bargeld. Der Einbruch wurde am Mittwoch, gegen 11 Uhr, bekannt. Hinweis hierzu nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen. Aalen: Reifen beschädigt An einem Ford, der in der Knöcklingstraße geparkt war, ...

