Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Reifen beschädigt - Gestürzter Radfahrer

Aalen (ots)

Ellenberg/Rothof: Einbruch in Jugendhütte

Unbekannte brachen in eine Jugendhütte im Rothof ein und entwendeten daraus Alkohol sowie Bargeld. Der Einbruch wurde am Mittwoch, gegen 11 Uhr, bekannt. Hinweis hierzu nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Aalen: Reifen beschädigt

An einem Ford, der in der Knöcklingstraße geparkt war, wurden zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 5 Uhr, zwei Reifen durch einen Stich beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gestürzter Radfahrer

Am Mittwoch gegen 11:55 Uhr wurde durch einen Passanten zwischen Schwäbisch Gmünd und Oberbettringen, in der Verlängerung zum Mühlweg, ein Fahrradfahrer neben seinem Fahrrad liegend aufgefunden. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann Reanimationspflichtig war. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen, verstarb der 85-Jährige noch an der Unfallstelle. Nach aktuellen Ermittlungstand erscheint eine medizinische Indikation todesursächlich zu sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnte nicht erlangt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

