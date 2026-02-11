POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 11.02.2026

Aalen (ots) - Fellbach: Mit Straßenbahn kollidiert Ein 48-jähriger VW-Fahrer übersah am Mittwoch, gegen 08:15 Uhr in der Tainer Straße eine Rotlicht zeigende Ampel und querte mit seinem Fahrzeug den dortigen Bahnübergang. Hierbei kam es zur Kollision mit einer dort fahrenden Straßenbahn. Durch den Zusammenprall wurde der VW von den Gleisen geschoben. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ...

