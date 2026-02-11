POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 11.02.2026
Aalen (ots)
Bopfingen-Trochtelfingen: Suche nach vermisster Person
Die Polizei sucht aktuell mit einem Polizeihubschrauber und zwei Polizeistreifen nach einer 72-jährigen Dame. Die Dame wird seit ca. 17:00 Uhr vermisst und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist ca. 160 cm, dunkelblond und trägt eine Brille, blaue Steppjacke und eine weinrote Mütze. Mögliche Zeugen können sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
