PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 11.02.2026

Aalen (ots)

Bopfingen-Trochtelfingen: Suche nach vermisster Person

Die Polizei sucht aktuell mit einem Polizeihubschrauber und zwei Polizeistreifen nach einer 72-jährigen Dame. Die Dame wird seit ca. 17:00 Uhr vermisst und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist ca. 160 cm, dunkelblond und trägt eine Brille, blaue Steppjacke und eine weinrote Mütze. Mögliche Zeugen können sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 14:59

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Reifen beschädigt - Gestürzter Radfahrer

    Aalen (ots) - Ellenberg/Rothof: Einbruch in Jugendhütte Unbekannte brachen in eine Jugendhütte im Rothof ein und entwendeten daraus Alkohol sowie Bargeld. Der Einbruch wurde am Mittwoch, gegen 11 Uhr, bekannt. Hinweis hierzu nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen. Aalen: Reifen beschädigt An einem Ford, der in der Knöcklingstraße geparkt war, ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 14:39

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit hohem Sachschaden

    Aalen (ots) - Fellbach: Mit Straßenbahn kollidiert Ein 48-jähriger VW-Fahrer übersah am Mittwoch, gegen 08:15 Uhr in der Tainer Straße eine Rotlicht zeigende Ampel und querte mit seinem Fahrzeug den dortigen Bahnübergang. Hierbei kam es zur Kollision mit einer dort fahrenden Straßenbahn. Durch den Zusammenprall wurde der VW von den Gleisen geschoben. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren