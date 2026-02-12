Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Am Mittwoch gegen 16:10 Uhr befuhr eine 87-jährige VW-Fahrerin die Neunheimer Steige in Richtung Ellwangen. Als sie auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen MAN-Lkw, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Am Mittwoch gegen 12:10 Uhr fuhr eine 85-Jährige mit einem VW aus der Josefstraße nach rechts in die Uferstraße ein. Hierbei streifte sie beim Vorbeifahren den Anhänger eines geparkten Mercedes-Sprinters. Dadurch erschrak die Fahrerin und fuhr in der Folge nochmals gegen das geparkte Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro.

