POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle
Aalen (ots)
Ellwangen: Unfall beim Fahrspurwechsel
Am Mittwoch gegen 16:10 Uhr befuhr eine 87-jährige VW-Fahrerin die Neunheimer Steige in Richtung Ellwangen. Als sie auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen MAN-Lkw, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.
Schwäbisch Gmünd: Unfall
Am Mittwoch gegen 12:10 Uhr fuhr eine 85-Jährige mit einem VW aus der Josefstraße nach rechts in die Uferstraße ein. Hierbei streifte sie beim Vorbeifahren den Anhänger eines geparkten Mercedes-Sprinters. Dadurch erschrak die Fahrerin und fuhr in der Folge nochmals gegen das geparkte Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell