Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Einbruchsversuch, Widerstand, Schockanruf

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall - Kind verletzt

Am Mittwoch, gegen 13:40 Uhr war ein 41-jähriger Skoda-Fahrer auf der Rommelshauser Straße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf der Gegenspur hatte sich verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet. Plötzlich trat zwischen diesen Fahrzeugen ein 10-jähriges Mädchen auf die Fahrspur der Skoda-Fahrerin. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zum Zusammenstoß mit der 10-Jährigen. Diese verletzte sich beim Unfall schwer und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Kernen/Rommelshausen: Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch gegen 22 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Haus in der Tulpenstraße, in dem mehrere Firmen ansässig sind. Dort hebelten die unbekannten Täter eine Tür auf und gelangten so in die Geschäftsräumlichkeiten einer Firma. Als die Unbekannten mit Hebelversuchen an einer weiteren Tür scheiterten, verließen sie das Gebäude ohne Diebesgut. Der durch das Eindringen entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 bei der Polizei zu melden.

Winnenden: Aggressiver Mann greift Polizisten an

Am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr belästigte ein 24-jähriger Mann in der Bahnhofstraße eine Frau, weshalb Zeugen die Polizei verständigten. Als die Beamten die Personalien des Mannes überprüfen wollten, wurde der Mann sofort aggressiv und beleidigte und bedrohte die Polizisten. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zum Polizeirevier gebracht. Hiergegen wehrte er sich massiv und trat mehrfach in Richtung der Beamten und setzte seine Beleidigungen und Bedrohungen fort. Da der Mann sich weiterhin äußerst aggressiv verhielt und mit weiteren Störungen zu rechnen war, wurde er in die Gewahrsamszelle eingeliefert. Er muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Telefonbetrüger schlagen erneut zu

Am Mittwoch wurden erneut mehrere Bürger im Rems-Murr-Kreis von Telefonbetrügern kontaktiert, die mit der Masche "Schockanruf" versuchten, die Geschädigten um ihre Ersparnisse zu bringen. Leider waren die Betrüger in Rommelshausen erfolgreich und erbeuteten mehrere Goldmünzen. Eine Seniorin aus der Jägerstraße wurde gegen 13:30 Uhr von einer angeblichen Polizistin angerufen. Im Gespräch wurde der Frau mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Das Gespräch wurde anschließend an eine angebliche Staatsanwältin weitergeleitet, die eine Kaution forderte und die Geschädigte nach vorhandenen Wertsachen ausfragte. Das Gespräch wurde von den Betrügern fortlaufend aufrechterhalten und noch während des Telefonats kam ein Abholer vorbei und nahm mehrere Goldmünzen in einem Umschlag entgegen. Der Mann soll ca. 40 Jahre alt und etwa 172 cm groß sein und dunkelbraune Haare haben. Zeugen, denen am Mittwoch in der Jägerstraße eine Person aufgefallen ist, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 in Verbindung zu setzen.

Zur Verhinderung ähnlich gelagerter Straftaten, informieren Sie bitte insbesondere Ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten über die Vorgehensweise der Betrüger. Weitere Infos finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell