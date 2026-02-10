Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 27-Jähriger ohne Ticket - zeigt verbotenen Hitlergruß, beleidigt und bespuckt Zugbegleiterin

Braunschweig - Magdeburg (ots)

Am Montag, den 9. Februar 2026 nutzte ein Mann, kurz nach 10:00 Uhr, eine Regionalbahn von Braunschweig in Richtung Magdeburg, ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Bei seiner Kontrolle Höhe Frellstedt konnte er der Zugbegleiterin weder einen Fahrschein noch eine Ausweisdokument, für die Erstellung einer Fahrpreisnacherhebung, aushändigen. Demnach sollte er die Bahn verlassen. Dieser Aufforderung kam er zwar nach, blieb jedoch kurz vor der Zugtür stehen, zeigte den verbotenen Hitlergruß, beleidigte die Kontrolleurin mit ehrverletzenden Worten und spuckte ihr beim Ausstieg ins Gesicht. Die Geschädigte rief daraufhin den Notruf der Polizei. Eine Streife der Landespolizei Helmstedt konnte den 27-Jährigen feststellen und den strafprozessualen Maßnahmen zuführen. Die 41-jährige Geschädigte wandte sich nach der Ankunft des Zuges an die Bundespolizei im Hauptbahnhof Magdeburg und brach ihren Dienst ab. Der eritreische Staatsangehörige erhält Strafanzeigen unter anderem wegen des Erschleichens von Leistungen, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, der Beleidigung sowie der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell