Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Jungs versprühen Pfefferspray, Unfall und zerkratzter Pkw

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Jungs versprühen Pfefferspray

Vier Schüler im Alter zwischen 12 und 14 Jahren lösten am Donnerstagmorgen einen größeren Einsatz des Rettungsdienstes aus. Die Jungs versprühten gegen 8 Uhr in einer Umkleidekabine der Großsporthalle in der Katharinenstraße Pfefferspray. Während die Jungs unverletzt blieben, zog sich ein Lehrer leichte Reizungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und konnte danach den Unterricht fortführen. Der Rettungsdienst war mit 11 Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz. Die Jungs wurden ihren Eltern übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ellwangen: Citroen zerkratzt

Am Mittwoch zerkratzte ein Unbekannter einen Citroen, der in der Pfarrgasse abgestellt war. Die Tatzeit liegt zwischen 7.50 Uhr und 14.15 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Westhausen: Unfall im Begegnungsverkehr

Zwei Leichtverletzte und rund 40.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der B29 ereignete. Ein 67 Jahre alter Skoda-Fahrer war gegen 8 Uhr in Richtung Aalen unterwegs, als er etwa auf Höhe von Baiershofen auf die Gegenfahrspur geriet. Hier touchierte er einen entgegenkommenden Skoda, dessen 69 Jahre alter Fahrer noch ein Ausweichmanöver einleitete. In der Folge stieß der Verursacher mit einem dem Skoda nachfolgenden Audi zusammen, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Dieser sowie der Verursacher wurden zumindest leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

