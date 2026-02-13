PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Brände - Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Urbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag in der Zeit zwischen 12:05 Uhr und 12:15 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Friedhofstraße einen geparkten Renault und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Winterbach: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:50 Uhr geriet eine Hebebühne bei einer Firma in der Rosenstraße aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Winterbach, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort kam, war der Brand bereits durch anwesende Mitarbeiter gelöscht. Verletzt wurde beim Brand niemand, die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Schorndorf: Brand in Küche - Anwohner leicht verletzt

Ein Anwohner der Rainbrunnerstraße wollte am Donnerstagabend kurz vor 23:00 Uhr Speisen in einem Topf frittieren. Hierbei entzündete sich das heiße Fett und es kam zum Brand. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften im Einsatz war, hatte der Hobbykoch das Feuer bereits selbstständig mit einem Feuerlöscher gelöscht. Er erlitt leichte Verletzungen, der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Rudersberg: Versuchter Einbruch

In der Nacht auf Freitag zwischen 1:00 Uhr und 5:15 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Zumhofer Straße einzubrechen, gelangten aber nicht ins Innere der Firma. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07181 2040 Zeugenhinweise entgegen.

Rudersberg: Küchenbrand in Restaurant

Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr geriet in einer Restaurantküche in der Backnanger Straße Öl in Brand. Die Flammen sprangen auf die Dunstabzugshaube über und es kam zu einer erheblichen Rauchbildung. Sechs Menschen wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst behandelt. Davon musste eine Person zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Rudersberg war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

