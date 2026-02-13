Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Vater verletzt

Aalen (ots)

Aalen: Vater verletzt

Am Donnerstag konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wie der 48-Jährige Sohn eines Nachbarn mehrfach an das Wohngebäude seines Vaters in der Gerberstraße heran und wieder weg fuhr. Als gegen 21:50 Uhr der 72-Jährige Nachbar nach Hause kehrte und aus seinem Fahrzeug ausstieg, fuhr auch der 48-Jährige wieder heran, stieg aus und ging sofort in aggressiver Weise auf seinen Vater zu und griff diesen an. Hierbei wurde der 72-Jährige mit einem Messer leicht verletzt. Gemeinsam mit dem Nachbarn gelang es dem 72-Jährigen seinen Sohn zu überwinden und festzuhalten, bis die inzwischen alarmierte Polizei eintraf. Bei der vorläufigen Festnahme des 48-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Aufgrund dessen wurde neben den weiteren polizeilichen Maßnahmen auch eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des 48-Jährigen, der anschließend in Gewahrsam genommen wurde, sichergestellt.

Aalen: Unfallflucht

Ein BMW, der am Freitag zwischen 11:45 Uhr und 11:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße geparkt war, beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

