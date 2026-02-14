Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Schorndorf und Schwaikheim

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Schwimmbads in der Lortzingstraße hatte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Pkw Toyota am Freitag von 12:00 bis ca. 14:30 Uhr geparkt. Als sie zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen frischen Schaden am rechten Fahrzeugheck fest. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schorndorf unter Tel.: 07181 2040 erbeten.

Schwaikheim: Seniorin verursacht Unfälle

Am Freitag gegen 17:05 Uhr befuhr eine 85-jährige mit ihrem Mercedes die Bismarckstraße. Zunächst streifte sie einen geparkten VW Lupo. Kurze Zeit später kam sie zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden Toyota. Beide Unfälle veranlassten die Seniorin nicht, ihre Fahrt zu unterbrechen. Sie konnte schließlich durch einen Zeugen, der beide Unfälle beobachtet hatte, gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Dame unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 EUR.

