Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Brand

Aalen (ots)

Aalen: Unfallfluchten

Ein 38-Jähriger steht im Verdacht, am Samstag einen Unfall verursacht zu haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge überfuhr der Mann gegen 0.30 Uhr mit seinem Seat eine Verkehrsinsel in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete er, konnte jedoch ermittelt und an der Halteranschrift angetroffen werden. Hier war er stark alkoholisiert, weshalb er die Polizistenmit zur Blutentnahme begleiten musste, sein Führerschein wurde einbehalten.

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verursacher, als dieser zwischen Freitagabend und Samstagmittag gegen ein Werbeschild eines Geschäftes in der Stuttgarter Straße fuhr. Anschließend entfernte er sich unerlaubt.

Am Samstag befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Skoda die Waldhäuser Straße Richtung Brastelburg. In einer Kurve streiften sich die Außenspiegel mit einem Entgegenkommenden. Dieser fuhr einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vermutlich handelte es sich um den Fahrer eines blauen Kleinwagens. Der Schaden am Skoda wird auf 500 Euro beziffert.

Westhausen: Unfall mit Räumfahrzeug

Am Sonntag gegen 22:20 Uhr befuhr ein 23-jähriger Audi-Lenker den stark schneebedeckten linken Fahrstreifen der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz vor dem Agnesbergtunnel wollte er an einem langsam fahrenden Räum- und Streufahrzeug vorbeifahren. Dabei erkannte er das ausgeklappte Räumschild des Fahrzeugs zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er kollidierte seitlich mit dem Räumfahrzeug, wurde von dort abgewiesen und streifte danach die Mittelschutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Bopfingen: Unfall

Am Sonntag gegen 22:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mercedes-Lenker die B29 von Pflaumloch kommend in Richtung Trochtelfingen. Aufgrund von Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er im Kurvenbereich ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 58-jähriger Opel-Fahrer konnte einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Bremsung nicht mehr verhindern. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 30.000 Euro.

Iggingen/Brainkofen: Unfall

Eine 72-Jährige kam am Freitag gegen 12:20 Uhr aufgrund einer medizinischen Ursache mit ihrem Renault auf der Gmünder Straße zwischen Brainkofen und Leinzell nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie mit einem Verkehrsschild und der Leitschutzplanke, bevor sie auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Die Gmünder Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs voll gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Brand

Vermutlich aufgrund noch heißer Asche, die entsorgt wurde, geriet am Sonntag gegen 14:40 Uhr eine Garage im Heideweg in Brand. Das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Herlikofen: Unfall

Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und Schneeglätte kam am Sonntagabend gegen 22:25 Uhr eine 18-jährige Fiat-Lenkerin auf der L1075 zwischen Herlikofen und Schwäbisch Gmünd in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Am Fiat entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

