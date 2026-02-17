Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Duo verletzt 16-Jährigen - Haftbefehl erlassen

Duisburg (ots)

Am Dienstag (3. Februar, 14:30 Uhr) lauerte ein Duo (16, 18) einem Schüler (16) auf dem Heimweg auf. Die Tatverdächtigen sprachen den 16-Jährigen an, als er an der Pauluskirche von einem Linienbus in die Straßenbahn einsteigen wollte.

Einer der jungen Männer griff in die Jackentasche des Jugendlichen und nahm das darin enthaltene Kleingeld an sich. Im Anschluss forderten sie den Geschädigten auf, ihnen seine Kopfhörer und seine Jacke auszuhändigen. Weil sich der 16-Jährige weigerte, schlugen die Männer ihm ins Gesicht und gegen den Kopf.

Ohne weitere Beute ließ das Duo vom 16-Jährigen ab und verschwand. Der Verletzte fuhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause und vertraute sich seiner Mutter an. Weil er über Schmerzen klagte, begab er sich in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus und verständigte von dort die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Einsatzkräfte des Kriminalkommissariats 13 zwei mutmaßliche Tatverdächtige festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter des Amtsgerichts Duisburg am Freitag gegen den 18-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl, der am selben Tag vollstreckt wurde. Der 18-Jährige befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Sowohl der Festgenommene als auch sein 16-jähriger Komplize müssen sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell