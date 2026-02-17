PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Duo verletzt 16-Jährigen - Haftbefehl erlassen

Duisburg (ots)

Am Dienstag (3. Februar, 14:30 Uhr) lauerte ein Duo (16, 18) einem Schüler (16) auf dem Heimweg auf. Die Tatverdächtigen sprachen den 16-Jährigen an, als er an der Pauluskirche von einem Linienbus in die Straßenbahn einsteigen wollte.

Einer der jungen Männer griff in die Jackentasche des Jugendlichen und nahm das darin enthaltene Kleingeld an sich. Im Anschluss forderten sie den Geschädigten auf, ihnen seine Kopfhörer und seine Jacke auszuhändigen. Weil sich der 16-Jährige weigerte, schlugen die Männer ihm ins Gesicht und gegen den Kopf.

Ohne weitere Beute ließ das Duo vom 16-Jährigen ab und verschwand. Der Verletzte fuhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause und vertraute sich seiner Mutter an. Weil er über Schmerzen klagte, begab er sich in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus und verständigte von dort die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Einsatzkräfte des Kriminalkommissariats 13 zwei mutmaßliche Tatverdächtige festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter des Amtsgerichts Duisburg am Freitag gegen den 18-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl, der am selben Tag vollstreckt wurde. Der 18-Jährige befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Sowohl der Festgenommene als auch sein 16-jähriger Komplize müssen sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 14:32

    POL-DU: Aldenrade/Neudorf: Mann wird nach Rauchmelder-Auslösung aggressiv

    Duisburg (ots) - Die Polizei Duisburg ist in der Nacht zum Montag (16. Februar) zu einer Wohnung in Aldenrade alarmiert worden. Gegen 1:50 Uhr hatte dort der Rauchmelder aufgrund von angebranntem Essen ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr sich Zutritt zur Wohnung eines 67-jährigen Mannes verschaffte. Die Einsatzkräfte trafen auf einen schlafenden, alkoholisierten Mann ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:20

    POL-DU: Hüttenheim: Versuchter Raub in Discounter - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Am Montagnachmittag (16. Februar, 16:50 Uhr) betrat ein bislang Unbekannter einen Discounter an der Mannesmannstraße und legte zunächst seine Ware auf das Kassenband. Nachdem die 59-jährige Kassiererin den Artikel eingescannt hatte, forderte der Mann unter Vorhalt eines Messers die Öffnung der Kasse. Als die Mitarbeiterin angab, dass dies nicht möglich sei, versuchte er selbstständig, die Kasse zu ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:48

    POL-DU: Wedau: Versuchter Raub an der Sechs-Seen-Platte

    Duisburg (ots) - Zwei 15-Jährige haben am Donnerstagnachmittag (12. Februar, gegen 14 Uhr) offenbar versucht eine Spaziergängerin an der Sechs-Seen-Platte auszurauben. Die beiden Jugendlichen sollen sich der 49-Jährigen auf dem Strohweg (in Höhe des Schmetterling-Grillplatzes) von hinten genähert, sie in einen Würgegriff genommen und an ihrem Rucksack gezerrt haben, sodass die Frau hinfiel und verletzt wurde. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren