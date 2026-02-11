Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Bei einem Unfall auf der Lindenstraße ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Derzeit kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Am Mittwoch (11. Februar 2026) gegen 8:30 Uhr war ein 33-jähriger Krefelder aus einer Ausfahrt nach links auf die Lindenstraße eingebogen und dabei mit der 20 Jahre alten Krefelderin kollidiert, die von links kam. Die Straße ist eine Einbahnstraße, für Radfahrer aber für beide Richtungen freigegeben.

Aus Kleve kam ein spezielles Unfallaufnahme-Team der Polizei, um die Spuren zu sichern, dafür war die Lindenstraße zeitweise gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war außerdem ein Sachverständiger vor Ort. Die Unfallursache ist Teil der Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat der Krefelder Polizei.

(63)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell