Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Einbruch - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 17 Uhr wurde im Sörenbergweg ein geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Bittenfeld: Einbruch

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Mittwoch zwischen 14:35 Uhr und 19:30 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Vogelsangstraße und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Wie bislang bekannt wurde, entwendeten die Einbrecher Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro, der verursachte Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 82149 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag wurde das Dach und die Motorhaube eines im Rotweg geparkten Ford zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell