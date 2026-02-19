PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baumaschinen

Aalen (ots)

Rosengarten/Uttenhofen: Diebstahl von Baumaschinen

Im Zeitraum von Dienstag, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 10:30 Uhr, wurden von einem gesicherten Gelände eines Bauunternehmens in der Karl-Kurz-Straße mehrere Baumaschinen entwendet. Die Diebe durchtrennten hierfür einen Bauzaun und gerieten hierdurch auf das Gelände. Dort entwendeten sie die Maschinen, welche einen Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07971 95090 beim Polizeiposten Gaildorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 07:08

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Einbruch - Auto zerkratzt

    Aalen (ots) - Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 17 Uhr wurde im Sörenbergweg ein geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen. ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:42

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Einbruch in Container

    Aalen (ots) - Schwaikheim: Unfallflucht Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter Toyota von einem bisher unbekannten Autofahrer beim Ausparken beschädigt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter und hinterließ Sachschaden von rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren