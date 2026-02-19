Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baumaschinen

Aalen (ots)

Rosengarten/Uttenhofen: Diebstahl von Baumaschinen

Im Zeitraum von Dienstag, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 10:30 Uhr, wurden von einem gesicherten Gelände eines Bauunternehmens in der Karl-Kurz-Straße mehrere Baumaschinen entwendet. Die Diebe durchtrennten hierfür einen Bauzaun und gerieten hierdurch auf das Gelände. Dort entwendeten sie die Maschinen, welche einen Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07971 95090 beim Polizeiposten Gaildorf zu melden.

