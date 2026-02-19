PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Person auf Parkplatz gefunden

Aalen (ots)

Gaildorf: Person auf Parkplatz gefunden

Am frühen Montagvormittag gegen 05:20 Uhr wurde eine schwer verletzte Person durch einen Mann auf dem Parkplatz einer Bank in der Fraschstraße aufgefunden. Die 50-jährige männliche Person wurde medizinisch versorgt und in eine Klinik gebracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache des Mannes aufgenommen, Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen bislang nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

