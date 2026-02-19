Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schneeglätte auf der BAB7 und weitere Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Überholen

Ein 30-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 6.35 Uhr mit seinem Opel die L1080. Zwischen Waldhausen und Brastelburg überholte er ein Schneeräumfahrzeug, dessen Fahrer zeitgleich nach links abbiegen wollte. Es kam zur Kollision, wobei rund 15.000 Euro Sachschaden entstand.

Ellwangen: Auffahrunfall

Am Donnerstag fuhr gegen 7.10 Uhr eine 53-jährige VW-Fahrerin die L1060 in Richtung Industriegebiet Neunstadt. Hierbei fuhr sie auf einen Skoda auf, der von einem 54-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand Schaden von etwa 5500 Euro.

BAB7: Mehrere Unfälle bei Schneeglätte

Am Donnerstagvormittag ereigneten sich auf der BAB7 gleich mehrere Unfälle bei Schneeglätte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Gegen 7.40 Uhr war eine Sattelzug-Lenkerin zwischen Westhausen und Ellwangen unterwegs, als sie ins Schleudern geriet und gegen die Schutzplanken prallte. Es entstand rund 15.000 Euro Schaden. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Gegen 8.10 Uhr war ein 63-jähriger Audi-Fahrer zwischen Dinkelsbühl und Ellwangen unterwegs. Er geriet ins Schleudern und stieß gegen die Schutzplanken. An dem Audi, der abgeschleppt werden musste, entstand etwa 10.000 Euro Schaden. Zwischen Ellwangen und Westhausen schleuderte gegen 8 Uhr eine 51-Jährige mit ihrem Toyota gegen die Schutzplanken. Zwischen Oberkochen und Westhausen geriet gegen 10.30 Uhr eine 44-jährige Audi-Fahrerin ins Schleudern und stieß mit einer auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 70-jährigen Toyota-Fahrerin zusammen. Im selben Streckenabschnitt prallte bereits gegen 8 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes gegen die Mittelschutzplanken.

